قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البلاد سجلت ارتفاعا قياسيا في إصابات كورونا بلغ 39.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس السبت منها 3709 إصابات مصحوبة بأعراض و36 ألف إصابة بلا أعراض.



وسجلت الصين 35.1 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الجمعة، منها 3474 إصابة مصحوبة بأعراض و31.7 بلا أعراض، وفق وكالة "رويترز".



وباستثناء الحالات الوافدة، سجلت الصين 39.5 إصابات محلية جديدة منها 3648 مصحوبة بأعراض و35.8 بلا أعراض ارتفاعا من 39.4 ألف إصابة الخميس.



وتم تسجيل حالة وفاة جديدة مقارنة مع عدم تسجيل أي وفيات الجمعة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5233.



وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 307.8 آلاف إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.