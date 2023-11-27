نتنياهو يصطحب إيلون ماسك في جولة بمستوطنة هاجمتها حماس

اصطحب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الملياردير إيلون ماسك، الاثنين، إلى كفار عزة، إحدى المستوطنات التي هاجمتها حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «اصطحبت إيلون ماسك في جولة بكفار عزة لأريه عن قرب الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها حماس».

وقال المكتب الصحفي للحكومة الإسرائيلية، إن نتنياهو وماسك تجولا في الكيبوتس المُدمر، وتلقى ماسك وصفا من مسئولين ومن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، حول ما حدث في ذلك اليوم.

وبحسب المكتب، توجه نتنياهو وإيلون ماسك بعد ذلك إلى منزل عائلة الطفلة الأمريكية- الإسرائيلية الجنسية، أبيجيل إيدان، حيث سمع عن قصة عائلة الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، والتي قُتل والداها، ثم اُختطفت إلى غزة وتم إطلاق سراحها، الأحد.

وكان إيلون ماسك يرتدي ملابس واقية أثناء زيارة أُجريت في أجواء ممطرة، والتقط صورا على هاتفه.