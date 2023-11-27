الصحة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي على غزة أسفر عن استشهاد 16 ألفا وإصابة 35 ألفا آخرين

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوز 16 ألفًا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرحى إلى 35 ألفًا.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، من أمام مستشفى العريش العام، بحضور وزير الصحة ووزيرة التعاون الدولي القطرية، مساء الاثنين، أن هناك 6 آلاف مفقود على الأرجح تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل مفقود.

ونوهت أن إسرائيل دمرت 60% من البنية التحتية في غزة، مشيرة إلى تدمير 56 ألف وحدة سكنية بشكل كامل، و240 ألف وحدة بشكل جزئي وتحتاج ترميمًا.

وشددت على أن «غزة تحتاج الجميع والمساعدات العاجلة وإعادة إعمارها من جديد»، متوجهة بالشكر إلى الشعوب المساندة للقضية الفلسطينية العادلة والمركزية للأمة العربية الإسلامية.

واختتمت: «رحم الله شهداءنا وشفى جرحانا، والشكر لرؤساء الدول وأعضاء النواب والوزراء والسفراء وكل من ساندوا قضية فلسطين والنساء والأطفال تحت الدمار».

وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، والدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، زيارة إلى محافظة شمال سيناء، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وتفقد وزير الصحة ونظيرته الفلسطينية معبر رفح البري والجرحى الفلسطينيين في مستشفى العريش، كما أجريا زيارة إلى ميناء العريش البحري.