وفد أمني مصري يتجه لقطاع غزة لاستلام المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم

تحرك الوفد الأمني المصري لقطاع غزة، لاستلام المحتجزين الإسرائيليين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



جاء ذلك بحسب نبأ عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.



وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد أفادت مساء الاثنين، بأن الصليب الأحمر تسلم 11 محتجزا إسرائيليا في قطاع غزة.



جاء ذلك في وقت قالت فيه مصلحة السجون الإسرائيلية، إنها تلقت قائمة بأسماء أسرى فلسطينيين سيتم الإفراج عنهم، موضحة أنها ستبدأ العمل على إخراجهم.



وتأتي هذه التطورات في إطار تنفيذ الدفعة الرابعة من عملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس ضمن الهدنة الإنسانية في غزة.



وكانت حركة حماس، قد أعلنت أنه تم الاتفاق مع مصر وقطر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بنفس شروط الهدنة السابقة.



جاء ذلك بعدما أعلنت دولة قطر التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين.