ضبط مصنع بتروكيماويات بدون ترخيص يحوي 3 أطنان مواد خام مجهولة المصدر بالبحيرة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم الإثنين، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر مدير المديرية، حملة تموينية بقيادة مفتاح عبد اللطيف، مدير التجارة الداخلية بالاشتراك مع فرج أبو حسن، مدير إدارة تموين وادي النطرون، بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادي النطرون.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع بتروكيماويات بدون ترخيص، حيث تم ضبط 3 أطنان مواد خام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى خط إنتاج ومعدات كاملة.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.