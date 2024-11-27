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المحكمة الدستورية في رومانيا تنظر الطعن على نتيجة الانتخابات

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 8:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 نوفمبر 2024 - 8:42 م

تنظر المحكمة الدستورية الرومانية إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها كالين جيروجيسكو، المرشح الراديكالي اليميني الموالي لروسيا.

وبحسب تقارير إعلامية، طعن على نتيجة الانتخابات مرشحون خاسرون، بشكل رئيسي استنادا إلى أن جيروجيسكو لم يكشف عن مصدر تمويل حملته الانتخابية.

ويظهر جدول أعمال المحكمة أنها ستصدر حكمها غدا الخميس.

وحل جيروجيسكو في المركز الأول، بالجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد الماضي، بنسبة 94ر22 % من الأصوات، وجاءت خلفه إلينا لاسكوني السياسية الليبرالية المحافظة بنسبة 17ر19 % من الأصوات.

ومن المقرر إجراء جولة إعادة حاسمة بين المرشحين في الثامن من ديسمبر المقبل. وتجري رومانيا انتخابات برلمانية مطلع الشهر.

وقال جيروجيسكو للجنة الانتخابات المركزية إنه أدار حملته بـ "صفر" تمويل وبشكل رئيسي عن طريق عمله على منصة "تيك توك".

 


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