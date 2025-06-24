أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، القبض على شخص يحمل الجنسية الأوروبية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وقال إن المعتقل كان بالقرب من منطقة عسكرية حساسة في محافظة هرمزغان جنوب شرق البلاد، دون الإفصاح عن جنسيته.

والأحد الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنا أوروبيا أيضا بتهمة التجسس في مدينة كرمانشاه غربي البلاد.

ومنذ العدوان الإسرائيلي في 13 يونيو الجاري، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال عشرات الأشخاص في البلاد بتهمة العمل لصالح الموساد.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة عليه.

فيما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، أن بلاده ملتزمة بوقف إطلاق النار في حال لم تنتهكه إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا عسكريا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتالت قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 606 قتلى و5 آلاف و332 مصابا، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، اخترق عدد كبير منها منظومات الدفاع، ما خلف دمارا وذعرا غير مسبوقين، فضلا عن 28 قتيلا و3 آلاف و238 جريحا، حسب وزارة الصحة وإعلام عبري.

ومع "صمود" إيران وخسائر إسرائيل، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية الاستراتيجية، مدعية أن البرنامج النووي الإيراني "انتهى"، ثم أعلنت في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.