المكسيك تهدد بفرض رسوم على المنتجات الأمريكية

هددت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، أن المكسيك قد ترد بفرض رسوم جمركية من جانبها، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع المكسيكية إذا لم توقف البلاد تدفق المخدرات والمهاجرين عبر الحدود.

وأكدت شينباوم في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنك، أنها مستعدة للمشاركة في محادثات بشأن هذه القضايا، لكنها أضافت أن " المخدرات مشكلة أمريكية وأي رسوم جمركية ستقابل بأخرى رداً عليها".

وقالت شينباوم في إشارة إلى شركات صناعة السيارات الأمريكية التي لديها مصانع على جانبي الحدود: "ستتبع الرسوم الجمركية رسوم أخرى ردا على ذلك".

وقالت إن المكسيك بذلت الكثير لوقف تدفق المهاجرين، مشيرة إلى أن "قوافل المهاجرين لم تعد تصل إلى الحدود". ومع ذلك، فإن جهود المكسيك لمكافحة المخدرات.. قد ضعفت في العام الماضي.

وأشارت شينباوم إن المكسيك تعاني من تدفق الأسلحة المهربة من الولايات المتحدة، وأضاف أن تدفق المخدرات "يمثل مشكلة تتعلق بالصحة العامة والاستهلاك في مجتمع بلادكم".

كما انتقدت شينباوم حجم الإنفاق الأمريكي على التسلح، ودعت إلى توجيه هذه الأموال لمعالجة مشكلات الهجرة على مستوى المنطقة.

في أواخر عام 2018، كان الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور سياسيا كاريزميا، قد طور علاقة ودية مع ترامب. وتمكن الاثنان في النهاية من إبرام صفقة ساعدت المكسيك بموجبها في إبعاد المهاجرين عن الحدود - واستقبلت المهاجرين المرحلين من دول أخرى - وتراجع ترامب عن التهديدات.

كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد أعلن يوم الاثنين، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، و10% على المنتجات القادمة من الصين، مبررًا ذلك بـ"مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية"