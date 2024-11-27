ماسك يعلق على طلب بايدن تخصيص أموال إضافية لكييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق رجل الأعمال إيلون ماسك على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس 24 مليار دولار لتمويل مساعدات إضافية لكييف، وتجديد مخزون الأسلحة.



وكتب ماسك عبر منشور في منصة "x" : "هذا ليس طبيعيا وغير معقول".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن المشرعين الأمريكيين تلقوا في 25 نوفمبر طلبا من بايدن بتخصيص 24 مليار دولار لأوكرانيا.

وبحسب مصادر الصحيفة، تتوقع إدارة واشنطن أن يتم استخدام 16 مليار دولار "لتجديد الاحتياطيات الأمريكية" من تلك الأسلحة التي تم إرسالها سابقا إلى كييف.

ومن المقترح تخصيص 8 مليارات دولار أخرى من خلال مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا (USAI). وينص على إبرام العقود من قبل وزارة الدفاع الأمريكية مع الشركات المصنعة، وليس توفير هذه المعدات والمعدات مباشرة من الاحتياطيات الأمريكية.