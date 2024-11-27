محافظ الدقهلية في مركز المنصورة: يشدد على جمع القمامة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، خلال جولته المفاجئة اليوم، قرية بدواي التابعة لمركز المنصورة، ووجه بالتنبيه المشدد على شركة النظافة بتحسين الأداء ورفع مستوى النظافة بالقرية؛ أو سيتم فسخ التعاقد معها.

واستدعى محافظ الدقهلية على الفور رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، وكلفها بمتابعة رفع التجمعات بالقرية والمتابعة اليومية لحالة النظافة، كما كلف محمد حمص مدير إدارة المخلفات الصلبة بإرسال المعدات اللازمة لرفع التجمعات والتراكمات بالقرية حرصا على صحة المواطنين وحفاظا على مظهر القرية وشوارعها.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية، أثناء زيارته المفاجئة لقرية بدواي بسبب وجود تجمعات وتراكمات قمامة وشكوى المواطنين الأمر الذي دعاه للتوجه بنفسه للوقوف على حقيقة الأمر، واتخاذ هذه الإجراءات.