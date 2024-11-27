فريق ترامب والبيت الأبيض يوقعان اتفاقا لضمان الانتقال السلس للسلطة

توصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء إلى اتفاق مع البيت الأبيض برئاسة جو بايدن يسمح لفريقه الانتقالي بالتنسيق مع الموظفين الاتحاديين الحاليين قبل توليه منصب الرئيس في 20 يناير.

ويتيح الاتفاق المفوض به من الكونجرس للمساعدين الانتقاليين العمل مع الوكالات الاتحادية والوصول إلى المعلومات غير العامة، كما يفتح المجال أمام موظفي الحكومة للتواصل مع فريق الانتقال.

لكن ترامب رفض التوقيع على اتفاق منفصل مع إدارة الخدمات العامة كان سيمنح فريقه الوصول إلى مكاتب الحكومة الآمنة وحسابات البريد الإلكتروني الحكومية، ويرجع ذلك جزئيا لأن ذلك كان سيتطلب من الرئيس المنتخب تقييد التبرعات بمبلغ خمسة آلاف دولار فقط والكشف عن هوية المتبرعين لمجهوده الانتقالي.

ويعد الاتفاق خطوة مهمة لضمان انتقال السلطة بشكل منظم ظهر يوم التنصيب، ويضع الأسس للبيت الأبيض والوكالات الحكومية لبدء مشاركة التفاصيل حول البرامج والعمليات والتهديدات الجارية. كما يحد من المخاطر التي قد يواجهها فريق ترامب إذا تولى السيطرة على الحكومة الاتحادية الضخمة دون تلقي إحاطات ووثائق من الإدارة المغادرة.