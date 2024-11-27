إردوغان: تركيا مستعدة للمساعدة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم إن تركيا مستعدة للمساعدة بأي طريقة ممكنة للتوصل لوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة.

وأضاف اردوغان في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أنه يرحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في لبنان.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس :"إن الولايات المتحدة ستدفع مرة أخرى باتجاه التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل ودول أخرى

في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية القطربة عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وقالت إنها تأمل في أن يفضي وقف إطلاق النار إلى اتفاق مماثل لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.