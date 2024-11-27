مدير الشباب والرياضة يتفقد المنشآت الرياضية باستاد العريش الرياضي

تفقد إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، عددًا من المنشآت الرياضية باستاد العريش الرياضي، لمتابعة الإنشاءات والوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال في إطار المتابعات الميدانية المستمرة لرفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، كما تابع الملعب الفرعي القانوني، ورافقه المهندس جودت حجاب، مدير المنشآت الرياضية وعصام التلاوني مدير الاستاد.

وأكد عبدالوهاب، بحسب بيان الأربعاء، حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على توفير كل الإمكانات الخاصة والعمل على توسيع قاعدة الممارسة الرياضية وتكثيف الأنشطة داخل مراكز الشباب واكتشاف المواهب الرياضية.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة لديها خطة متكاملة لمتابعة ودراسة الحالة الفنية للمنشآت الشبابية والرياضية وتطويرها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر لابد أن تكون منشآتها الرياضية جاهزة لاستضافة أي أحداث رياضية عالمية.

تأتي هذه الزيارة، فى إطار اهتمام المدير العام بالمتابعة المستمرة للهيئات الشبابية والرياضية وضمن سلسلة من الجولات التفقدية لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية وتذليل الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة شمال سيناء طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، لمتابعة الهيئات الشباببة والرياضية.