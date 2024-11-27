البيت الأبيض: إطلاق سراح 3 أمريكيين محتجزين في الصين

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء إطلاق سراح ثلاثة مواطنين أمريكيين كانوا مسجونين منذ سنوات في الصين وعودتهم إلى الولايات المتحدة، ليعلن بذلك عن اتفاق دبلوماسي مع بكين في الأشهر الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن.

وذكر البيت الأبيض أن الثلاثة المفرج عنهم هم مارك سويدان وكاي لي وجون ليونج وكانت الحكومة الأمريكية قد اعتبرت أن الثلاثة تم اعتقالهم بشكل ظالم من جانب الصين.

وكان سويدان يواجه حكما بالإعدام في حين تم سجن لي وليونج بتهم التجسس.

وأوضح البيت الأبيض في بيان، أن "الثلاثة سوف يعودون قريبا ويلتئم شملهم مع عائلاتهم لأول مرة منذ سنوات عديدة".

ويأتي إطلاق سراح المواطنين الثلاثة بعدما أفرجت الصين عن ديفيد لين، وهو قس مسيحي من كاليفورنيا قضى نحو 20 عاما في السجن بعد إدانة بالاحتيال خلال إبرام عقود.

وكان إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الذين اعتبرت واشنطن أنه تم احتجازهم ظلما في الصين بندا رئيسيا على جدول الأعمال في كل محادثة بين الولايات المتحدة والصين.

ويشير تطور اليوم الأربعاء إلى رغبة بكين في التفاعل مع الإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها قبل عودة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.