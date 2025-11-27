ارتفاع إنتاج ومبيعات تويوتا شهر أكتوبر الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة تويوتا موتور كورب أكبر منتج للسيارات في اليابان، اليوم الخميس، ارتفاع مبيعاتها وإنتاجها على المستوى العالمي خلال شهر أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب الشركة، نما إنتاجها العالمي خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر3% على أساس سنوي إلى 05ر1 مليون وحدة، في حين زاد الإنتاج داخل اليابان بنسبة 7ر5% سنويا إلى 415331 سيارة ، وارتفع خارج اليابان بنسبة 4ر1% إلى حوالي 638 ألف سيارة.

وبلغ إنتاج علامة تويوتا، بما في ذلك سيارات لكزس الفارهة، 929987 سيارة، بزيادة نسبتها 8ر3% سنويا، حيث زاد الإنتاج داخل اليابان وخارجها.

كما ارتفع إنتاج العلامة التجارية دايهاتسو بنسبة 9ر0% حيث قوبل النمو في اليابان تقريبا بتراجع الإنتاج خارجها. في الوقت نفسه، انخفض إنتاج سيارات هينو بنسبة 25% مع انخفاض بأكثر من 10% في داخل اليابان وخارجها.

وارتفعت مبيعات الشركة العالمية في شهر أكتوبر بنسبة 3% سنويا إلى مليون سيارة، حيث بلغت المبيعات داخل اليابان حوالي 200 ألف سيارة وخارجها 5ر803 ألف سيارة بزيادة نسبتها 3% سنويا لكل من السوقين المحلية والدولية.

في الوقت نفسه باعت الشركة من علامتها التجارية الرئيسية وعلامتها الفارهة لكزس معا حوالي 922 ألف سيارة بزيادة نسبتها 1ر2% سنويا.

وزادت مبيعات العلامة دايهاتسو بنسبة 5ر19% سنويا، مع نمو قوي في اليابان، قابله تقريبا تراجعا للمبيعات خارجها.

وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات هينو بنسبة 3ر13% مع انخفاضها داخل اليابان وخارجها.