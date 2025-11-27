سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتل 3 عناصر من الأمن الباكستاني في اشتباكات خلال هجوم مسلحين على نقطة تفتيش أمنية في مقاطعة خيبر بختونخوا، شمال غربي البلاد.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، الخميس، أن هجوما إرهابيا استهدف الأربعاء، نقطة تفتيش للشرطة في منطقة هانغو في مقاطعة خيبر بختونخوا.

وأضافت أن قوات الأمن نفذت عملية ضد المهاجمين، نتج عنها اشتباكات استمرت ساعتين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 3 من قوات الأمن الباكستانية، ووقوع قتلى من الطرف الآخر أيضا، لم يتضح عددهم.

والثلاثاء، أعلن الجيش الباكستاني، مقتل 22 مسلحا قال إن "الهند تدعمهم"، في عملية بولاية خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد.

وتشن جماعات مسلحة تقول إنها تدافع عن حقوق المجموعتين العرقيتين البشتونية والبلوشية، هجمات ضد قوات الأمن والمدنيين في باكستان.

وتتهم إسلام آباد حركة طالبان باكستان بالتمركز داخل الأراضي الأفغانية وتنفيذ الهجمات انطلاقاً منها، فيما تنفي السلطات في كابل هذه الاتهامات.

أما في إقليم بلوشستان، فتبرز هجمات "جيش تحرير بلوشستان" الذي يطالب بانفصال الإقليم عن باكستان ومنح شعب البلوش حق إدارة هذه المنطقة.