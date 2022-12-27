وزير التجارة: فرض غرامات على التجار غير الملتزمين بإعلان أسعار كل السلع

• توجيهات بتبكير معارض أهلاً رمضان بالمحافظات من شهر يناير وحتى مارس المقبل

أعلن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، الاتفاق مع الاتحاد العام للغرف التجارية على التزام كل الغرف بالمحافظات على تحقيق وفرة في المعروض من السلع والمنتجات وإتاحتها بأسعار تتناسب قيمتها الحقيقية دون إضافة أية زيادات غير مبررة على المستهلك، خاصة في ظل التيسيرات التي قدمتها الحكومة والبنك المركزي للإفراج عن كميات كبيرة من السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة بقيمة تتعدى الـ5 مليارات دولار منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري وحتى اليوم، وهو الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات إنتاجية المصانع الغذائية ومن ثم زيادة المعروض من السلع لتلبية احتياجات المواطنين.

وقال الوزير، إن رئيس مجلس الوزراء وجه بتبكير عقد معارض "أهلاً رمضان" لتنطلق خلال شهر يناير المقبل في كل المحافظات لإتاحة السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، الأمر الذي يتطلب تنسيق الغرف التجارية مع المحافظات؛ للإعداد لتلك المعارض والتي ستشمل جميع المحافظات، ذاكرا أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع وزير التموين والتجارة الداخلية وبحضور كبار المنتجين والموردين للسلع الغذائية؛ لتحديد نسب الخصم التي سيتم تقديمها وتحديد لوجستيات سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع بكل المنافذ.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية والذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور إبراهيم العربي رئيس الاتحاد ونائبي الرئيس وأمين عام الاتحاد ورؤساء الغرف بالمحافظات وتناول سبل ضمان توفير السلع الأساسية المخفضة للمواطنين خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.

وأوضح سمير، أن رئيس مجلس الوزراء قد وجه خلال اجتماع مجلس المحافظين بتوفير المساحات المناسبة في كل محافظة ومدها بالكهرباء والتأمين واعفائها من كل الرسوم لإقامة معارض "أهلاً رمضان"، حيث ستتولى الغرف التجارية إنشاء وإدارة المعرض من يناير وحتى بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتكامل مع منافذ وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والتموين إلى جانب مئات المنافذ المتحركة التي ستجوب القرى والنجوع للوصول الى المستهلكين في سائر ربوع مصر، هذا فضلاً عن المعرض الرئيسي الذي سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر خلال شهر مارس المقبل.

ولفت إلى أهمية الدورالذي يلعبه القطاع الخاص ومنظمات الأعمال المختلفة كشريك رئيسي للحكومة في الحفاظ على استقرار الاسعار وزيادة المعروض من السلع الاستهلاكية لمواجهة ظاهرة غلاء الاسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل.

وفي هذا الإطار، شدد سمير على أهمية توعية الغرف التجارية، للتجار بالالتزام بإعلان أسعار كل السلع باعتباره حقا أصيلا للمستهلك لاختيار المنتج الذي يرغب في شرائه، مؤكداً أن الاجهزة الرقابية بالدولة ستتولى تطبيق الغرامات على المخالفين بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أقرها رئيس مجلس الوزراء.

ومن جهتهم، أكد رؤساء الغرف التجارية التزام الغرف ومنتسبيهم بالمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، خاصة خلال الظروف الاقتصادية العالمية والتي يجب على الدولة والقطاع الخاص والمواطن المشاركة في امتصاص آثارها حتى تمر بأمان.