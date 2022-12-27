جامعة أسوان: إعفاء طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الدراسية

وافق مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة أسوان على إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين لديهم كرنيهات الخدمات المتكاملة من الرسوم الدراسية للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وناقش المجلس بحضور العمداء، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب بالجامعة، سير العملية التعليمية بمختلف الكليات.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على انتظام سير العملية التعليمية، بمختلف كليات الجامعة، فيما أوصى المجلس بتغير اسم كلية التربية الرياضية إلى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ويأتي ذلك وفقا لرؤية لجنة قطاع التربية الرياضية بالمجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه تم مناقشة استعدادات الكليات لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي من تجهيز قاعات وتشكيل الكنترولات الإمتحانية، مع توفير كافة الإمكانيّات وسبل الراحة للطلاب حتي الإنتهاء من أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك تيسيرا علي أبنائنا الطلاب بالجامعة.

فى سياق آخر، أكد أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية إستثمار التحول الرقمى فى إبراز جهود الدولة، بجانب توفير البيانات المدققة لدعم إتخاذ القرار، بالإضافة إلى التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية ، مشيداً بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى دعم وتأهيل التجارب الناجحة للتحول الرقمى حيث أصبح لمحافظة أسوان مركزاً متكاملاً ، ومدعماً بأحدث التجهيزات التكنولوجية ، كما يضم العديد من الكوادر البشرية المؤهلة مما ساهم فى إخراج التطبيقات المستحدثة مثل عين المواطن ، وشهادة مخالفات البناء وعوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب ، بالإضافة إلى إدارة الإعلانات ..

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة عصام خضر مستشار رئيس المركز والمشرف على قطاع موارد البيانات بحضور أحمد دنش مدير عام مركز المعلومات والتحول الرقمى لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والمركز من خلال إعداد إصدارات وأفلام بنظام الجرافيك والـ 3D لعدد من المشروعات الإستثمارية والمستقبلية فى مقدمتها مشروع إقامة أكبر منطقة لوجستية بمنطقة كركر للإستفادة من المزايا النسبية للمحافظة من أجل تصدير المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية ، علاوة على إصدارات الهوية البصرية والعلاقات الدولية والمبادرات الرئاسية ، فضلاً عن الطفرة التنموية التى شهدتها أسوان متمثلة فى مشروعات بكافة محاور العمل العام ،

خلال الإجتماع نقل عصام خضر تحيات رئيس المركز أسامة الجوهرى ، كما أثنى على جهود المحافظة فى مجال التحول الرقمى والذى أصبح نموذجاً يحتذى به لباقى المحافظات ، معرباً عن ترحيبه بالعمل المشترك فى مجالات التعاون المقترحة ، بجانب التخطيط لتنظيم ورش عمل فى هذا المجال المستقبلى ، علاوة على إمكانية تطبيق الميكنة الإلكترونية فى عدد من قطاعات الخدمات مثل التربية والتعليم.