 حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز ومدن الإسماعيلية - بوابة الشروق
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حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز ومدن الإسماعيلية

أميرة محمدين
نشر في: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 ديسمبر 2022 - 4:02 م

أجرت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة في مراكز المحافظة بقطاعي النظافة العامة والإنارة.

وشهد حي ثالث مدينة الإسماعيلية، حملات لرفع المخلفات والأتربة من المناطق السكنية، وإزالة التجمعات العشوائية للقمامة، وتهذيب وقص الأشجار بنطاق قصر الثقافة، وتنظيف وتطهير البالوعات استعدادا لموجة الأمطار، بجانب إنهاء تأسيس شبكة الإنارة بعدة مناطق رئيسية بالحي.

ورفع مركز ومدينة فايد مخلفات القمامة من المدينة بحمولة بلغت 40 طنا.

وفي نطاق المركز بسرابيوم، أبو سلطان، فنارة، وكسفريت، رفع حمولات بلغت 97 طنا من القمامة، وتولى قسم الكهرباء بمركز ومدينة فايد وضع 6 أعمدة إنارة في المقابر وصيانة كشافات الإنارة الرئيسية والفرعية.

وأزال مركز ومدينة أبوصوير محاولة بناء بدون ترخيص في منطقة الكرايم، و3 أسوار بدون ترخيص في منطقة الشهيد خيري بمركز ومدينة القنطرة غرب، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


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