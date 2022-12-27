بوتين يصدر مرسوما بشأن التدابير الخاصة بتحديد سقف لسعر النفط الروسي

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، على مرسوم للتدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط.



ويحظر مرسوم التدابير الخاصة فيما يتعلق بسقف أسعار النفط والمنتجات النفطية الروسية مثل هذه الإمدادات إذا كان سقف السعر محددًا في العقود، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.



وجاء في المرسوم الذي نشر على موقع البوابة القانونية: "يُحظر توريد النفط الروسي والمنتجات النفطية للكيانات القانونية والأفراد عند وجود شرط في عقود التوريد ينص بصورة مباشرة أو غير مباشرة على استخدام آلية تحديد حد أقصى للسعر، ويسري الحظر على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي".



الحظر المفروض على إمدادات النفط تحت سقف السعر يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، ويسري حتى 1 يوليو 2023، وأما الحظر على المشتقات فيحدد موعده مجلس الوزراء.



وذكر المرسوم: "يجوز للرئيس الروسي منح إذن خاص لتوريد النفط والمنتجات النفطية المحظورة بموجب سقف السعر".