رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي: وافقنا على خطط لمواجهة حزب الله

قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مساء الأربعاء، إن الجبهة الشمالية (المعنية بالمواجهات مع المقاومة في لبنان) وافقت على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار في المواجهة العسكرية مع "حزب الله".



جاء ذلك خلال تقييم للوضع أجراه، مع قائد القيادة الشمالية اللواء أوري جوردين، وقادة آخرين، وفق بيان للجيش الإسرائيلي نشره على موقعه.



وقال هاليفي: "مهمتنا الأولى إعادة السكان بأمان، وهذا سيستغرق وقتا"، في إشارة لنحو 60 ألفا من سكان الشمال الإسرائيلي الذين تم إجلاؤهم من منازلهم، بسبب المواجهات مع "حزب الله".



وأضاف: "وافقنا اليوم (الأربعاء) على مجموعة متنوعة من الخطط للاستمرار، وعلينا أن نكون مستعدين للهجوم إذا لزم الأمر".



واعتبر هاليفي، أن "الجيش الإسرائيلي والقيادة الشمالية على مستوى عالٍ جدًا من الاستعداد"، وفقا لوكالة الأناضول.



وتابع: "حتى الآن، تتم إدارة العملية هنا بطريقة صحيحة وصارمة، وهكذا يجب أن تستمر".



واستدرك أنه "لن يتم إعادة سكان المنطقة الشمالية لإسرائيل بدون أمن وشعور بالأمان".



وفي 6 ديسمبر الحالي، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بإبعاد "حزب الله" إلى ما وراء نهر الليطاني جنوبي لبنان، "سواء بترتيب سياسي دولي أو بتحرك عسكري، استنادا إلى القرار الأممي 1701"، ما أدخل "التسوية الدولية" في معادلة التوتر الراهنة، بجوار "الحرب الشاملة".



وبخلاف ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في 17 ديسمبر الجاري، إنه "لن يمنع نشوب حرب مع لبنان سوى تنفيذ القرار الدولي 1701، بإبعاد مقاتلي حزب الله، إلى شمال نهر الليطاني".



وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.