يرى حسام البدري، المدير الفني لأهلي طرابلس الليبي، أن الإسباني خوسيه ريفيرو، المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي، لا يملك خبرة كبيرة، ولكنه قدم أداءًا جيدًا مع أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وقال حسام البدري في تصريحات إذاعية عبر راديو «ميجا إف إم»: «سأعود قريبًا للتدريب في الدوري المصري وهناك اتصالات من جانب بعض الأندية».

وأضاف: «أكثر شئ يسعدني هو رد فعل جماهير الأهلي، والتقدير من القلعة الحمراء يسعدني للغاية، الأهلي السبب فيما وصلت إليه وجمهور الأهلي له مكانة خاصة في قلبي».

وتابع: «وصلني عندما كنت في ليبيا اهتمام إدارة القلعة الحمراء بي .. إدارة الأهلي لها في كل مرحلة مبرراتها الخاصة، وأتمنى أن يستمر الأهلي في أفضل حال والجماهير تكون سعيدة».

وأوضح: «الفترة الماضية بحكم حبي وانتمائي للنادي الأهلي، عندما كنت أرى مشاكل في النادي كنت أتواصل مع مسؤولين وأبلغهم بوجهة نظري لأن الأهلي بيتي وأعلم تقدير النادي الأهلي لي ومجلس إدارته وبتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي ويكون موفق مع المدير الفني الجديد خوسيه ريفيرو».

وواصل: «ريفيرو خبرته مش كبيرة ولكن أتمنى الأداء الذي قدمه مع أورلاندو يكون بداية ويقدم مستوى كبير مع النادي الأهلي، خاصةً أن معه قائمة لاعبين كبيرة جدًا وأي مدرب يتمنى يكون معه قائمة مثلها.. أنا طبعا لو مدير فني أتمنى يكون عندي قائمة مثلها».

وشدد: «عماد النحاس شخص مميز وتعاملت معه على المستوى المهني وعندما اعتزل انا كنت مرشحه للعمل في النادي في الإدارة.. شخص مميز وكان معايا في الجهاز الفني لما كنت مدير فني للمريخ وحصلت على الدوري هناك».

وأتم: «الدوري أقرب للأهلي وأتمنى له كل التوفيق وسيكون دوري مميزًا جدًا ويسعد الجماهير».