المجلس الأعلى للإعلام يمد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية

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أعلن المجلس الأعلى للإعلام مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لمباريات الدوري المصري الممتاز، بعد القرار السابق بتخصيص نصف ساعة فقط.

وكتب المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي: «وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، على استثناء الاستديوهات التحليلية للمباريات المتبقية من الدروي والتي تبث على الهواء مباشرة على قنوات أون سبورت والمقرر إقامتها في نفس التوقيت لضمان تكافؤ الفرص، من بعض الضوابط».

وأضاف: «وذلك بالسماح بمد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية لتصبح ساعة قبل بدء هذه المباريات وأخرى بعدها».

واختتم البيان: «أكد المجلس على استمرار العمل بجميع القواعد الأخرى المنظمة لهذا الشأن».