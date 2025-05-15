تقرير: روسيا مستعدة لـ«تنازلات محتملة» في محادثات إسطنبول للسلام

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن روسيا مستعدّة لـ"تنازلات محتملة" في محادثات إسطنبول للسلام في أوكرانيا.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوفد الأوكراني لديه تفويض لمناقشة وقف لإطلاق النار مع الجانب الروسي في إسطنبول، مضيفا: "روسيا لا تأخذ مباحثات السلام على محمل الجد"، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية.

وأوضح زيلينسكي، أنه لا يزال مستعدًا لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي أوكراني لوكالة رويترز للأنباء، إن الغرض من ذهاب الوفد الأوكراني، إذا تم، سيكون من أجل سماع الموقف الروسي ومعرفة مدى صلاحيات المفاوضين الروس.

وأضاف المصدر، أنه إذا أبدى الطرف الآخر نية لإجراء "حوار جاد" فمن الممكن أن يتم التفاعل معه.