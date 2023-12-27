هيئة التنظيم النووي اليابانية ترفع الحظر المفروض على عمليات محطة كاشيوازاكي - كاريوا

قررت هيئة التنظيم النووي اليابانية رسميا، اليوم الأربعاء، رفع الحظر الفعلي على عمليات محطة كاشيوازاكي - كاريوا للطاقة النووية التابعة لشركة "طوكيو إليكتريك باور هولدنجز" اليابانية، والذي فرضته بسبب سلسلة من العيوب في تدابير مكافحة الإرهاب في المحطة.

وأكدت هيئة التنظيم النووي، مجددا أن شركة طوكيو إليكتريك باور هولدنجز "تيبكو" مؤهلة كمشغل لمحطات الطاقة النووية، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وقال شينسوكي ياماناكا رئيس هيئة التنظيم النووي، في اجتماع عقدته الهيئة اليوم الأربعاء، إن جهود شركة تيبكو لعدم جعل تدابير التحسين الخاصة بها عابرة يبدو أنها قد ترسخت إلى حد ما.

وأضاف ياماناكا: "سنواصل التحقق من الإجراءات التي اتخذتها شركة تيبكو من خلال عمليات التفتيش المنتظمة التي نقوم بها".

وتعتزم شركة الطاقة اليابانية استئناف العمل لإعادة تشغيل المحطة، ولكن من غير المؤكد متى ستتم إعادة التشغيل حيث يتعين أن تحصل الشركة على موافقة الحكومات المحلية أيضا.

وفي عام 2017، اجتاز المفاعلان رقم 6 ورقم 7 في محطة كاشيوازاكي - كاريوا الواقعة في محافظة نيجاتا بوسط اليابان، فحص السلامة الذي أجرته هيئة التنظيم النووي، وهو أمر ضروري لإعادة تشغيلهما.