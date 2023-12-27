قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إعفاء عبدالسلام على سيد من عمله رئيساً لقرية الكلح غرب، وعودته لعمله الأصلى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، مع تكليف ناصر محمود على للقيام بأعمال رئاسة القرية، لحين شغلها بالطرق القانونية.

وشدد اللواء أشرف عطية على أن العمل الميدانى وسرعة التدخل لحل مشاكل المواطنين هى المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات على كل المستويات الإدارية، فى ظل وتيرة العمل التى تتطلب التفاعل السريع مع المطالب الجماهيرية، ووضع الحلول الجذرية لها.

وأكد المحافظ، أنه لن يسمح باستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم نزوله للشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين، بجانب تطبيق الانضباط والإجراءات الرادعة على عربات الحنطور والتوك توك، بالتوازى مع إنجاز المشروعات الخدمية والملفات الهامة في القطاعات المختلفة على الوجه الأكمل بما يحقق جودة الخدمات المقدمة، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى.