6 شهداء بقصف طيران الاحتلال لمخيم نور شمس

استشهد 6 شبان فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف طائرة إسرائيلية مسيرة لهم في مخيم نور شمس شرق طولكرم.

وأعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في المدينة، عن وصول 6 شهداء، وعدد من الجرحى، جراء قصف مسيرة إسرائيلية لهم في المخيم، بعد ساعة من إعاقة الاحتلال وصول مركبات الإسعاف للمصابين المستشفى.

والشهداء هم: أحمد أنور حمارشة (19 عاما)، وأحمد عبد الرحمن عيسى (19 عاما)، وادهم محمد فحماوي (23 عاما)، ويزن احمد وحيد فحماوي (23 عاما)، وفارس حسام فحماوي (29 عاما)، وحمزة أحمد مصطفى فحماوي (17 عاما).

فيما أصيب شاب (24 عاما) بإصابة خطيرة في الرأس وصفت حالته بالحرجة.

وقال الهلال الأحمر: إنه بعد 65 دقيقة من الاحتجاز، أفرجت قوات الاحتلال عن مركبة إسعاف تحمل ثلاث إصابات خطيرة من مخيم نور شمس بطولكرم، ليرتفع عدد الإصابات إلى أربعة.

ونعت حركة فتح - إقليم طولكرم، شهداء مخيم نور شمس الذين ارتقوا في مجزرة جديدة نفذها الاحتلال، وأعلن أمين سر فتح إياد الجراد، أن اليوم الأربعاء هو يوم إضراب شامل في محافظة طولكرم يشمل جميع مناحي الحياة حدادا على أرواح الشهداء.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرقها.

وعمدت الاحتلال الى إحداث تشويش كبير على الاتصالات وشبكات الإنترنت داخل المخيم، في الوقت الذي سمعت فيه أصوات انفجارات في المنطقة .

يذكر أن هذا الاقتحام هو الثاني خلال 24 ساعة وأسفر عن تدمير وتخريب ممتلكات المواطنين وقصف منازلهم.