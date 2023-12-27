أقامت شركة نيويورك تايمز كو الأمريكية للنشر دعوى قضائية ضد شركة البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت كورب وتابعتها أوبن أيه.آي، بتهمة استخدام محتوى مملوكة لنيويورك تايمز للمساعدة في تطوير خدمات الذكاء الاصطناعي الخاص بالشركتين دون الحصول على ترخيص منها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الدعوى إشارة إلى توتر العلاقة بين الإعلام والتكنولوجيا الجديدة التي يمكن أن تقلب صناعة الأخبار رأسا على عقب.

يذكر أن شركات التكنولوجيا تعتمد على ملايين المقالات والمواد الصحافية الخاضعة لحماية حقوق الملكية الفكرية لتدريب تقنيات المحادثة الآلية مثل شات جي.بي.تي، وغيرها من خصائص الذكاء الاصطناعي، مما تسبب في خسائر قانونية وفعلية بمليارات الدولارات بحسب دعوة قضائية أقيمت في نيويورك اليوم الأربعاء.

ولم تحدد نيويورك تايمز أي مطالب مالية محددة في دعواها.

وتواجه شركة أوبن أيه.آي، المطورة لمنصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي، والتي اشترتها مايكروسوفت في وقت سابق، انتقادات بسبب استخدامها لكميات هائلة من محتوى الإنترنت لتدريب لمنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها منذ إطلاقها قبل نحو عام.

وتعتبر الدعوى التي أقامتها نيويورك تايمز الأولى، من جانب مؤسسة إعلامية رئيسية ضد شركات الذكاء الاصطناعي بسبب انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وتحاول أوبن أيه.آي، حاليا الوصول إلى اتفاقيات للحصول على ترخيص لاستخدام المحتوى الإعلامي على غرار الاتفاقيات التي وقعتها مجموعة ألفابيت المالكة لشركة جوجل مع المؤسسات الإعلامية الكبرى لاستخدام محتواها الإخباري.