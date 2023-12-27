حزب الله اللبناني يستهدف جنودا ‏إسرائيليين في مزارع شبعا

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف تجمعات للجنود ‏الإسرائيليين في "مزارع شبعا" بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية.

وقال حزب الله، في بيان صحفي، إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، شنّ ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية بعد ظهر اليوم، هجومًا ‏مشتركًا بالمسيرات الهجومية الانقضاضية والأسلحة الصاروخية والمدفعية على تجمعات جنود ‏العدو الإسرائيلي المستحدثة وآلياته خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وأوقعوا فيها ‏إصابات مؤكدة".‏

وكان الحزب أعلن في بيانات منفصلة سابقة إن عناصره استهدفوا ‏تموضعًا قياديًا إسرائيلياً مستحدثًا في محيط الموقع "البحري"، وموقع "‏حدب البستان"، وخيمة للجيش الإسرائيلي جنوب موقع "الضهيرة" وموقع "خربة ماعر" ومرابض المدفعية فيه وتموضع القوات الإسرائيلية حوله بصواريخ بركان.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم المنطقة الواقعة غرب بلدة "ميس الجبل" الحدودية جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، كما قصفت خراج بلدة "كفرشوبا" ومزارع "شبعا" الحدودية جنوب لبنان بقذائف من عيار 155ملم.

ونفّذت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم، غارة استهدفت المنطقة الواقعة ما بين بلدتي "الضهيرة" و"طيرحرفا" الحدوديتين جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات "الجبين" و"طيرحرفا" و"يارين" جنوب لبنان.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت، صباح اليوم، أطراف بلدة "عيتا الشعب" لجهة موقع "الراهب"، وأطراف بلدة "الناقورة" الحدودية الجنوبية، واستهدف القصف الإسرائيلي تلة "حمامص" بأربعة قذائف مدفعية كما تعرضت الأحراج في بلدات "الناقورة" و"اللبونة" و"الضهيرة" و"يارين" لقصف مدفعي إسرائيلي.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم، أحد عناصرها من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 127 قتيلا.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.