تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا في اللحظات الأخيرة 2 / 1 على ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ19 للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز وولفرهامبتون 4 / 1 على مضيفه برينتفورد.

وعلى ملعب (ستامفورد بريدج)، تقدم ميخايلو مودريك لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 13، غير أن ميكايل أوليس أحرز هدف التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ومنح نوني ماودويكي النقاط الثلاث لتشيلسي، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الأزرق في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد تشيلسي، الذي خسر أمام وولفرهامبتون في المرحلة الماضية، إلى 25 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس، الذي بقي دون فوز للمباراة الثامنة على التوالي في البطولة، عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر.

وعلى ملعب (جريفين بارك) اتسمت مباراة برينتفورد ووولفرهامبتون بالإثارة والسرعة في دقائقها الأولى.

وافتتح ماريو ليمينا التسجيل لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله هوانج هي تشان الهدف الثاني في الدقيقة التالية.

وقلص يوان ويسا الفارق، عقب تسجيله هدفا لبرينتفورد، لكن هوانج هي تشان عاد للتسجيل مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث لوولفرهامبتون وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، أضاف جان ريسنير بلجارد الهدف الرابع لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 79.

ورفع وولفرهامبتون، الذي حقق فوزه السابع في البطولة هذا الموسم والثاني على التوالي، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر، في حين توقف رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.