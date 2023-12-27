العثور على الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون ميتا وشكوك حول انتحاره

عثر على الممثل الكوري الجنوبي لي سون كيون ميتا وسط شكوك حول انتحاره اليوم الأربعاء، بينما يواجه تحقيقا بشأن الاشتباه في تعاطيه المخدرات.

وعثر على كيون فاقدا للوعي في سيارة بحديقة في وسط سول الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تعرفت الشرطة عليه، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وتلقت الشرطة في وقت سابق تقريرا يفيد بأن لي غادر المنزل بعد كتابة مذكرة تشبه رسالة انتحار.

وخضع لي لثلاث جولات من استجواب الشرطة للاشتباه في تعاطيه الماريجوانا وغيرها من المخدرات غير المسموح بها في منزل مضيفة تعمل في حانة راقية في منطقة جانجنام في سول في مناسبات عدة منذ أوائل هذا العام، بما في ذلك يوم السبت الماضي.

وادعى الممثل أنه خدع من قبل المضيفة لتعاطي المخدرات وأنه لا يعرف ما الذي كان يتناوله.