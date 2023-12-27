العراق: استهداف قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل بطائرة مسيرة

قالت المقاومة الإسلامية في العراق، إنها استهدفت مساء اليوم الأربعاء، قاعدة أمريكية قرب مطار أربيل شمال البلاد بطائرة مسيرة، مؤكدة «استمرارها في دك معاقل العدو».

وأضافت في بيان لها، أن «الاستهداف يأتي استمرارًا لنهجها في مقاومة القوات الأمريكية في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهل فلسطين في غزّة».

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة أمريكية في منطقة الشدادى السورية برشقة صاروخية وإصابة أهدافها.

كما أشارت إلى استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، وقاعدة أمريكية شمالي العراق.

يذكر أن القواعد الأمريكية على الأراضي العراقية والسورية تعرضت لما يزيد على 110 استهدافات، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنها ستواصل «استهداف القواعد الأمريكية في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان».