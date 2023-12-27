شيرين عبدالوهاب توجه إنذارا لشركة روتانا بعدم التعرض لها

أنذرت الفنانة شيرين عبد الوهاب شركة روتانا، بعدم التعرض لها قولا وفعلا، تعرض مادي أو قانوني، وأن تلتزم بقوة الأمر المقضي به، وهي من النظام العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها على التفصيل المتقدم.



وتضمن الإنذار أنه نمى إلى علم الفنانة أن الشركة المنذر إليها تروج بغير حق، بعد أن تسلمت المبلغ المقضي به في الحكم الصادر في الدعوى 1835 لسنة 2022 محكمة القاهرة الاقتصادية، المستأنف رقم 601 لسنة 19ق، بأن العلاقة العقدية فيما بينها وبين الفنانة المنذرة مازالت مستمرة، متجاهلة أنها قبضت المبلغ المقضي به، وفقا لمنطوق الحكم، وأقرت ببراءة ذمة الفنانة المنذرة، بل وببراءة ذمة الشركة الأجنبية المنتج المنفذ، وتجاهلت ما ورد في إنذارين قضائيين، تسلمتهما من الفنانة المنذرة.



وجاء الإنذار الأول بتاريخ 2/11/2023 برقم 2916 لسنة 2023 محضري قسم قصر النيل - دائرة قصر النيل، محافظة القاهرة وثانيهما بتاريخ 9/12/2023 برقم 23123 لسنة 2023 محضري قسم قصر النيل، وكذا ما ورد في أسباب الحكم الاستنئنافي بأن العقدين المبرمين فيما بين الفنانة شيرين عبدالوهاب المنذرة والشركة المنذر إليها والشركة الأجنبية المنتج المنفذ قد انتهيا بالفعل في 8 يناير سنة 2023.



يذكر أنه قد انتشرت أنباء في الآونة الأخيرة، عن وجود خلاف حاد بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على خلفية تعاقد جمعهما في 2019، وقامت شيرين منذ أيام بدفع مبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي الخاص بعقدها.