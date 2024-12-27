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كشف نادي الزمالك، اليوم الجمعة، عن زيه الجديد للموسم 2024-2025 رسميا.

ونشر الزمالك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا للقميص الجديد لجميع الفرق سواء في فريق كرة القدم أو فرق الألعاب الأخرى والفرق النسائية.

وظهر عدد من لاعبي الزمالك في الإعلان عن القميص الجديد أبرزهم عمر جابر محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي أحمد حمدي، ومحمد صبحي وأحمد الأحمر إلى جانب لاعبات الزمالك في الألعاب المختلفة.

وجاء قميص الزمالك بلونه التقليدي الأبيض والخطوط الحمراء المميزة مصحوبة بالسهم المميز في عالم الفارس الأبيض.

ويتواجد الزمالك في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة بالتسواي مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والمصري في عدد النقاط، لكن الأهلي له مباراة أقل.