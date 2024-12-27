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كشف أحمد سالم، متحدث نادي الزمالك، حقيقة تقدم فريقه شكوى من التحكيم بعد التعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 2-2.

وقال أحمد سالم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الشكوى من التحكيم ترفع الضغوط عن اللاعبين؟ ليس دائما، يمكن أيضا أن يتسبب الظلم التحكيمي في شعورهم بالإحباط".

وأضاف: "وضع التحكيم يحتاج إلى وقفة لأن الدوري المصري أصبح يسير في اتجاه غير معلوم، هل الخبير التحكيمي الذي يدرس اتحاد الكرة التعاقد معه يملك عصا سحرية لحل كل أزمات التحكيم؟".

وواصل: "منشور ممدوح عباس؟ هو مشجع زملكاوي وعاشق للنادي وما يقوله ويكتبه يُسأل هو عنه وليس مُلزما لمجلس إدارة النادي".

وأتم سالم تصريحاته قائلا: "كم نجم كبير في مصر ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي؟ لما التركيز فقط على زيزو؟".