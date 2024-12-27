الزمالك يستقر على فسخ عقد الجزيري بالتراضي

استقر مسؤولو نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع المهاجم التونسي لفريق الكرة الأول، سيف الدين الجزيري، بالتراضي بين الطرفين.

تأتي تلك الخطوة ، التي مم المنتظر الإعلان عنها خلال ساعات، لعدة أسباب أهمها تراجع مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة فضلا عن مطالبته الدائمة بالحصول على مستحقاته من خلال إجراءات تصعيدية ضد النادي وهي الخطوة التي لم يقدم عليها أي من زملائه بالفريق.

كذلك حصل مسؤولو الزمالك على الضوء الأخضر من السويسري كريستيان جروس المدير الفني بإنهاء التعاقد مع اللاعب والبحث عن مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعلم مجلس الزمالك بأن اللاعب يمتلك عرضا أوروبيا وآخر عربيا ويريد الرحيل المجاني ما دفعه لتقديم شكوى ضد النادي بسبب المستحقات المتأخرة.

ومن المقرر بموجب فسخ التعاقد أن يحصل الجزيري على جزء من مستحقاته المتأخرة والبالغة 850 ألف دولار على أن يتنازل عن الجزء الآخر ليكون حرا في الانتقال لاي ناد مستقبلا.