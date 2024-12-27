وزيرا الزراعة في مصر والأردن يتفقان على إزالة المعوقات وتلبية احتياجات البلدين من المنتجات الغذائية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.

وقال فاروق، في بيان اليوم، إن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون إلى المستوى الذي يرتقى لطموحات الشعبين في مصر والأردن، وأضاف أن فاعليات أعمال اللجنة شهدت عددا من الزيارات الميدانية الهامة، بدأت بمصنع النوبارية للسكر وكذلك محطة تصدير وتعبئة الموالح، بالإضافة إلى الزيارة الهامة إلى مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، إلى جانب زيارة الوزير الأردني إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية.

وأكد "فاروق" أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الأردن وكذلك إرسال الخبراء والمتخصصين المصريين لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الامن الغذائي بين البلدين الشقيقين تحت قيادة الرئيس السيسي والملك عبدالله الثاني.

كما توجه المهندس خالد الحنفيات بالشكر لنظيره المصري على حفاواة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الى أرض الكنانة، مؤكدا عزم بلاده زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه سيتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة، ومؤكدا تلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأردني.

وأكد الحنيفات الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال حيث لا نمتلك رفاهية الوقت في ظل التحديات العالمية التى أثرت سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء، مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة شهدت تفهما وتقاربا فى وجهات النظر بين الوفدين الشقيقين، وعكست رغبة صادقة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وناقشت عددا من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشات المعتمدة لتصدير الاسماك للاتحاد الأوروبي.

كما ناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الاردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الأردنية فى مجال إنتاج وصناعة المبيدات في مصر، كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات حيث رحب الجانب المصرى بتلبية رغبة الجانب الاردنى بالتدريب في مجال الاستزراع والتفريخ السمكي.

وفي نهاية الاجتماع وقع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة.