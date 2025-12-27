سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح فلوريان فيرتز، لاعب ليفربول، أولى أهدافه في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام وولفرهامبتون.

ويلعب ليفربول مع وولفرهامبتون مساء اليوم السبت، على ملعب آنفيلد، ضمن مباريات الجولة الـ 18 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبادر ريان جرافنبرخ بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 41، وبعدها بدقيقة سجل فلوريان فيرتز أولى أهدافه في البطولة المحلية.

وحسب شبكة أوبتا المتخصصة في إحصاءات اللاعبين، فإن فيرتز سجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، في مباراته السابعة عشر، ومع تسديدته الحادية والعشرين في البطولة.