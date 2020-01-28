 مفوض الدفاع بالبرلمان الألماني: دون إصلاحات داخلية ستفشل أية تحولات جذرية بالجيش - بوابة الشروق
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مفوض الدفاع بالبرلمان الألماني: دون إصلاحات داخلية ستفشل أية تحولات جذرية بالجيش

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 6:26 م | آخر تحديث : الثلاثاء 28 يناير 2020 - 6:26 م

صرح مفوض الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاج" بأنه ليس هناك تقدم فعلي في إصلاح الجيش الألماني.

وأوضح هانز-بيتر بارتلس في تقريره السنوي الذي تم نشره اليوم الثلاثاء أن الجيش الألماني ككل يعاني من عدم الجاهزية ، لافتا إلى أن جيوشا أخرى بأحجام تضاهي الجيش الألماني تتمتع بحال أفضل من الجيش الألماني "من الألف إلى الياء".

وأضاف أنه يسمع بصورة مستمرة المخاوف ذاتها من داخل الجيش الألماني، وأوضح أن المخاوف تتعلق بنقص المعدات والأفراد وزيادة البيروقراطية.

وفي مؤتمر صحفي ببرلين صرح بارتلس اليوم: "دون إصلاحات داخلية ستفشل التحولات الجذرية بالجيش".

وأضاف بارتلس أن وزارة الدفاع ذاتها أوضحت فيما يتعلق بوضع المعدات أن "لم يتم النجاح حتى الآن في تحسين الجاهزية المادية لأنظمة التسلح الرئيسية".

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