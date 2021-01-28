مسؤول أوروبي يدعو لإجراء مباحثات موضوعية حول الهجرة بدلا من المناقشات السامة

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دعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، لإجراء مباحثات موضوعية حول الهجرة بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بدلا من المناقشات "السامة" أحيانا بشأن هذه القضية.

وقال يوهانسون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا): "الهجرة أمر طبيعي. المباحثات يمكن أن تصبح أحيانا سامة. لدينا مسؤولية بصفتنا سياسيين أن نقتلع هذا السم".

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي مؤتمرا عبر تقنية الفيديو اليوم الخميس بشأن إصلاح نظام اللجوء. وطرحت يوهانسون مقترحا جديدا بهذا الشأن في سبتمبر الماضي.

وجرى عرقلة إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد الأرووبي لأعوام. وأشارت يوهانسون إلى اقتحام مبنى الكونجرس من قبل مؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري على أنه مثال لما يمكن أن يحدث بدون مناقشة عقلانية.

وأوضحت أنه لا يجب السماح بحدوث ذلك عندما يتعلق الأمر بالمناقشات بشأن الهجرة الأوروبية.

وأضافت: "شاهدنا جميعا الأحداث التي وقعت في العاصمة واشنطن. هذا ما يحدث عندما يٌسمح للسم بالتقيح. لا نستطيع أن ندع ذلك يحدث هنا".

وأعربت عن سعادتها بوجود "أصوات براجماتية عقلانية" بين وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي.