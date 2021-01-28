شيماء يونس: ليلى نموذج للمرأة القوية في «سكن بنات»

أعربت الفنانة شيماء يونس، عن سعادتها البالغة بعرض مسلسل "سكن بنات" على شاشة قناة "النهار" بعد عرضه على منصة "viu" وقناة "Bein دراما"، مشيرةً إلى أنها بذلت كل ما في وسعها حتى تثبت لنفسها أنها تستطيع القيام بأدوار متنوعة، وتقديرًا لثقة المخرج محمد النقلي الذي راهن على نجاحها في هذا الدور.

وأوضحت: شخصية "ليلى" التي قدمتها في المسلسل لمست قلبي كثيرًا، لأن بها العديد من التحديات فهي مثال للمرأة القوية، التي تمر بالعديد من الأزمات وتختار أن تتخطاها لأن لديها مسئوليات ولا تستطيع أن تنسحب من المشاكل التي تواجهها.

وتابعت: سعيدة بردود أفعال الجمهور على السوشيال ميديا على المسلسل، بالإضافة إلى آراء النقاد التي أفادتني على المستوى الشخصي، وجعلتني أكسب رهاني مع نفسي.

وتجسد شيماء دور فتاة تدعى "ليلى" وتمتلك مصنع للملابس تمر بالعديد من الأزمات التي تؤثر في حياتها وتغيرها بشكل جذري، ويضم المسلسل العديد من النجوم منها وفاء عامر، آيتن عامر، محمد نجاتي، منذر رياحنة، حسني شتا، منة فضالي، أحمد جمال سعيد، والمسلسل من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

يُعرض "سكن البنات" على قناة "النهار" في تمام الساعة السابعة مساءً، ويُعاد في الساعة الواحدة والنصف صباحًا، وعلى قناة "النهار دراما" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويُعاد في تمام الساعة السابعة صباحًا.