قال الفنان العالمي مينا مسعود، إن شخصية حمزة التي أداها بفيلم «في عز الضهر» هي التي جذبته لأداء الفيلم إضافة إلى إعجابه بجميع فريق العمل المشارك، موضحًا أن الشخصية التي يلعبها تشبهه كثيرًا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن الشخصية التي يؤديها بالفيلم هي لشاب مصري قضى جزءً من طفولته بمصر ثم هاجر لدولة أجنبية وعاد إليها مرة آخرى، ذاكرًا أنها أول تجربة تمثيل له بمصر.

وتابع: «أنا مصري ومولود في مصر وعندي طموح وحجات عاوز أعملها»، مشيرًا إلى أنه في طفولته كان يتابع الأفلام والمسلسلات المصرية فقط.

وذكر أنه كان يشاهد أفلامًا لعبدالحليم حافظ ورشدي أباظة، إضافة إلى مشاهدة لأعمال لنور الشريف وعادل إمام، متابعًا: «أخر جيل كنت متابعة أوي هو بتاع أحمد السقا ومنى ذكي».

وأشار إلى أنه كان حريص على متابعة أعمال هوليود؛ نظرًا لأنه كان يدرس المسرح ويرغب بالتمثيل في هوليود، ذاكرًا أنه يحب الفنانة يسرا ويرغب في التمثيل معها.

ويعد فيلم «فى عز الضهر» أول عمل للفنان العالمي، مينا مسعود، فى بلده مصر بعد النجاح الكبير الذي حققه عالميا في فيلم ديزنى الشهير علاء الدين مع ويل سميث وناعومى سكوت، ويشاركه فى بطولة فيلمه المصري الجديد كل من الفنانة هنا الزاهد، والفنانين: محمد عز ومحمد على رزق ومحمود حجازى وميرنا نور الدين، والفيلم من تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل وإنتاج عادل سعد.

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