إجمالي إصابات كورونا يتجاوز 469 ألفا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 756 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 469 ألفًا و139 في البلاد.



ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الخميس، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 17 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8224.



ولفتت الوزارة إلى تسجيل 895 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 447 ألفًا و76.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 2 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 100 مليون إصابة.