قال سفير الولايات المتحدة لدى الناتو، يوم الأربعاء، إن بلاده وروسيا تقتربان من تمديد قصير الأجل لمعاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية الجديدة، وهي آخر اتفاقية متبقية لمنع انتشار الأسلحة النووية، والتي من المقرر أن تنتهي في فبراير.

وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، عرضًا لتمديد المعاهدة، المعروفة باسم نيو ستارت، والتي تحدد لكل دولة 1550 رأسًا نووية منتشرة و700 صاروخًا وقاذفات، وتتضمن عمليات تفتيش للمواقع، لكن روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سرعان ما رفض الاقتراح ووصفه بأنه غير كاف، وفقًا لموقع "بوليتيكو".

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، للصحفيين إن معاهدة ستارت الجديدة هي المعاهدة الوحيدة المتبقية التي تقيد القوات النووية الروسية وهي ركيزة للاستقرار الاستراتيجي بين البلدين، مضيفة: "حتى ونحن نعمل مع روسيا لتعزيز المصالح الأمريكية، فإننا نعمل أيضًا على محاسبة روسيا على أفعالها المتهورة والعدائية، ولهذه الغاية يُصدر الرئيس أيضًا مهمة إلى مجتمع الاستخبارات لتقييمه الكامل للخرق الإلكتروني لشركة "سولار ويندز" والتدخل الروسي في انتخابات 2020، واستخدامه للأسلحة الكيميائية ضد زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني.

التزامات المعاهدة

تقيد الحدود الإجمالية للمعاهدة الولايات المتحدة وروسيا بـ1550 رأسًا حربية استراتيجية منتشرة لكل منهما، يتم احتساب الرؤوس الحربية التي تم نشرها بالفعل ضمن هذا الحد، في حين أن كل قاذفة ثقيلة تم نشرها ومجهزة للأسلحة النووية سواء كانت بقنابل الجاذبية أو الصواريخ المضادة للسفن ذاتية الدفع تعتبر رأسًا واحدة، حسبما ذكر موقع "إن تي آي دوت أورج".

وتتضمن المعاهدة أيضًا حدًا إجماليًا يبلغ 800 منصة إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات منتشرة وغير منتشرة، وقاذفات صواريخ باليستية قصيرة المدى، وقاذفات قنابل ثقيلة مجهزة للأسلحة النووية، وضمن هذا الحد لا يمكن أن يتجاوز عدد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والقاذفات الثقيلة 700 قذيفة، ويجب على الولايات المتحدة وروسيا تنفيذ التخفيضات اللازمة للوصول إلى هذه الحدود في موعد لا يتجاوز سبع سنوات بعد دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وضمن الحدود الإجمالية تتمتع كل دولة بالمرونة لتحديد هيكل قواها الإستراتيجية.

لا تفرض المعاهدة أي قيود على اختبار أو تطوير أو نشر برامج الدفاع الصاروخي الأمريكية الحالية أو المخطط لها أو قدرات الضربة التقليدية بعيدة المدى للولايات المتحدة، ومن أجل تعزيز أهداف وتنفيذ أحكام المعاهدة، ينشئ الطرفان اللجنة الاستشارية الثنائية، التي ستجتمع مرتين في السنة على الأقل في جنيف.

بروتوكول المعاهدة

ينظم بروتوكول المعاهدة 10 أجزاء: شروط وتعريفاتها بيانات الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، التحويل أو إجراءات القضاء والإخطارات، نشاطات التفتيش، ثنائية الهيئة الاستشارية، معلومات القياس عن بعد، تطبيق المؤقت، البيانات المتفق عليها، والنهائي أحكام.

ويحتوي البروتوكول على 3 ملاحق فنية، وهي ملحق عن أنشطة التفتيش، وملحق عن الإخطارات، وآخر عن معلومات القياس عن بعد.

التحقق والامتثال

تستند إجراءات التحقق الخاصة ببرنامج "ستارت" الجديدة إلى معاهدة "ستارت 1" لعام 1991، وتم تعديلها لأغراض المعاهدة الجديدة، وتشمل هذه التدابير الوسائل التقنية الوطنية مثل الأقمار الصناعية، وعمليات التفتيش والمعارض في الموقع وتبادل البيانات والإخطارات المتعلقة بالأسلحة والمرافق الهجومية الاستراتيجية التي تشملها المعاهدة، وأحكامًا لتسهيل استخدام الوسائل التقنية الوطنية لرصد المعاهدة، ولزيادة الشفافية والثقة، تنص المعاهدة أيضًا على التبادل السنوي لبيانات القياس عن بُعد على أساس التكافؤ، لما يصل إلى خمس عمليات إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات.

كما تنص المعاهدة على إجراء 18 عملية تفتيش في الموقع كل عام؛ تنقسم إلى نوعين، يركز النوع الأول على المواقع ذات الأنظمة الاستراتيجية المنتشرة وغير المنتشرة، والنوع الثاني على المواقع ذات الأنظمة الاستراتيجية غير المنتشرة فقط، ويُسمح لكل طرف بإجراء 10 عمليات تفتيش من النوع الأول وثماني عمليات تفتيش من النوع الثاني سنويًا.

وفي عمليات التفتيش من النوع الأول، سيكون لكل طرف الحق في حساب عدد المركبات العائدة التي تم نشرها بالفعل على صاروخ باليستي عابر للقارات، بدلاً من إسناد عدد محدد من الرؤوس الحربية لكل نوع من الصواريخ، إذا كان الطرف محل التفتيش يغطي مركباته العائدة، فيجب أن يكون لكل منها غطاء خاص به.

تطورات المعاهدة

في أواخر ديسمبر من عام 2020، واصل الرئيس فلاديمير بوتين الدعوة إلى تمديد غير مشروط لمعاهدة ستارت الجديدة، حيث أعلن الرئيس جو بايدن يوم الخميس 21 يناير 2021 أن الولايات المتحدة ستسعى إلى تمديد لمدة خمس سنوات لمعاهدة ستارت الجديدة دون أحكام إضافية، وفي 22 يناير 2021 قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن روسيا ترحب بامتداد لمعاهدة ستارت الجديدة.

وفي 5 فبراير 2020، قبل عام واحد من انتهاء صلاحية معاهدة ستارت الجديدة الحالية، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، إنه كان من المقرر أن تبدأ إدارة ترامب مفاوضات الحد من الأسلحة مع روسيا، ومع ذلك في اليوم السابق لإعلان أوبراين، نشرت الولايات المتحدة سلاحًا نوويًا جديدًا منخفض القوة أطلقته غواصة كجزء من مشروع تحديث الترسانة الذي روجت له إدارة ترامب، والذي يخشى الكثير من أنه يتعارض مع أهداف تجديد نيو ستارت.

وفي يونيو بدأت روسيا والولايات المتحدة محادثات في فيينا حول تمديد معاهدة ستارت الجديدة، ورفضت الصين دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى المحادثات، كما أعربت روسيا عن رغبتها في تمديد المعاهدة بينما لم تتخذ إدارة ترامب قرارًا رسميًا في كلتا الحالتين.

وفي أكتوبر اقترحت الولايات المتحدة تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد، بالتزامن مع تجميد قصير الأجل لكل من الترسانتين النوويتين، ورفض نائب وزير الخارجية الروسي ريابكوف هذا الاقتراح في البداية، على الرغم من أن الرئيس بوتين قال لاحقًا إن روسيا ستقبل الصفقة إذا لم تضف الولايات المتحدة أي شروط تحقق إضافية إلى التجميد، قبل أن يرفض مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين ذلك، واتفق الطرفان على مواصلة المحادثات بشأن شروط التمديد المحتمل.