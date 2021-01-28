 الإعلام الأمني بالعراق تعلن عن عملية أمنية استباقية في المناطق الوعرة بكركوك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإعلام الأمني بالعراق تعلن عن عملية أمنية استباقية في المناطق الوعرة بكركوك

أ ش أ
نشر في: الخميس 28 يناير 2021 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 28 يناير 2021 - 10:39 ص

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الخميس، عن تنفيذ قوة مشتركة من اللواء 45 بالجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني عملية أمنية استباقية مُباغتة في المناطق الوعرة جنوبي محافظة كركوك.

 

وقالت الخلية، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، "إنه من خلال الجهد الاستخباري الدقيق مازالت العمليات متواصل للقوات الأمنية ،حيث نفذت قوة مشتركة من أبطال اللواء 45 بالجيش العراقي وجهاز المخابرات الوطني عملية أمنية استباقية مُباغتة، فجر اليوم الخميس، في المناطق الوعرة جنوبي محال أن العملية تهدف إلى حرمان عناصر داعش الإرهابية من إيجاد أي موطئ قدم في هذه المنطقة أو المناطق القريبة الأخرى.

 


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