محمد طه يطالب القراء بعدم شراء نسخ مزورة من مؤلفاته: ماتضيعوش مجهودنا هباء

طالب الكاتب محمد طه، قراءه ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم شراء نسخ مزورة من مؤلفاته السابقة أو كتابه الأحدث «ذكر شرقي منقرض» الصادر عن دار الشروق.

وقال طه، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية: «لكل من يسأل هل كتاب (ذكر شرقي منقرض) نزل (pdf) واللا لسه؟ أي نسخة (pdf) للكتاب ده أو سابقيه هى مسروقة ومنشورة بغير إذن الكاتب أو دار النشر، وأربأ بقرائي الكرام من استخدامها أو تداولها».

وأضاف: «أى نسخة سعرها أقل من المعلن (80 جنيها) وتباع على الأرصفة أو الأكشاك أو الأزبكية أو أى مكان غير المعلن عنهم من دار النشر، هى أيضا مزورة وغير أصلية».

وتابع: «الكتاب سيكون متاحاً خلال أيام فى جميع الدول العربية، وعلى كيندل وجوجل بلاى، وغيرها بإذن الله، وحاليا تقوم بعض المكتبات والمواقع مثل مكتبات ديوان وغيرها بالتوصيل لجميع أنحاء العالم من خلال الطلب من موقعها الإلكترونى».

وأكمل: «الكتاب خلاصة مجهود ووقت ومساعدة عشرات الأشخاص والبيوت المفتوحة، من أول المؤلف، حتى عامل المطبعة وموظف المكتبة وشباب التوزيع، من فضلك لا تجعل محترفي سرقة وتزوير الكتب يُضيّعون كل هذا هباءً».

واختتم: «أنا مسامح كل من قرأ أو استخدام النسخ دى سابقاً بغير علم أو قصد، لكن أرجو جداً تحري الدقة والصدق والأمانة فيما هو قادم. شكراً على أمانتكم وتفهمكم، أنا واثق جداً فى إخلاصكم وتحرّيكم الصدق وتجنبكم لمواضع الشبهات».