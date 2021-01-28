أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأخير بنسبة 4ر26% على أساس سنوي، حيث سجلت أعمال الرقائق أداء قويا وسط طلب قوي على الرغم من ضعف الدولار الأمريكي.

وقالت الشركة الرائدة عالميا في تصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية إن صافي دخلها بلغ 6ر6 تريليون وون (6 مليارات دولار أمريكي) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة بـ 22ر5 تريليون وون في العام السابق، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقفزت الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 35ر26% على أساس سنوي إلى 04ر9 تريليون وون في الربع الأخير من عام 2020.

وارتفعت المبيعات بنسبة 78ر2% لتصل إلى 55ر61 تريليون وون خلال الفترة المذكورة، وفقا ليونهاب.

وسجلت سامسونج أرباحا تشغيلية في عام 2020 بقيمة 99ر35 تريليون وون، بزيادة سنوية قدرها 62ر29%. وبلغت إيراداتها 8ر236 تريليون وون العام الماضي، بزيادة 78ر2% عن عام 2019.