الكرملين: بوتين يضع اللمسات الأخيرة على مسودة عقيدة السياسة الخارجية الجديدة

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعطى توجيهات بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة العقيدة الجديد للسياسة الخارجية الروسية بعد مناقشة الوثيقة في مجلس الأمن القومي الروسي.

وقال بيسكوف، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول ما إذا كان المشروع قد تم تبنيه: "لا، اليوم كان هناك مناقشة للمشروع المعد، هناك تعليمات من الرئيس بوتين لوضع اللمسات الأخيرة ثم اعتماد العقيدة ".

وكان الرئيس الروسي بوتين، قد أشار في اجتماع مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن القومي الروسي في وقت سابق من اليوم إلى أن وزارة الخارجية الروسية أعدت مسودة محدثة من عقيدة السياسة الخارجية، التي تأخذ بعين الاعتبار أحدث التغييرات في السياسة الدولية على مدار السنوات الخمس الماضية.