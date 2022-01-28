روّى الفنان أحمد صلاح حسني، كواليس مشاركته في ألبوم محمد حماقي الجديد، وخاصةً في أغنية «مش قادر أنسى»، لافتًا إلى أنه من ألف أول جملة في الأغنية.

وتابع خلال لقائه في برنامج «سهرانين»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الجمعة، أنه شارك مع الفنان محمد حماقي العديد من الأغنيات، قائلًا: «الشغل مع حماقي ممتع، وهو صديقي وشبه بعض وبنفكر زي بعض».

واستكمل، أنه لم يقم أحد بتعليمه العزف على آلة الجيتار، ولكن إصراره جعله يتكمن من ذلك، متابعًا: «أمير كرارة شاف مني كتير بسبب الجيتار وودانة باظت بس الحمد لله اتعملت».

وأضاف، أنه لحن أغنية «معاك برتاح» للهضبة عمرو دياب، متابعًا: «عمرو دياب كان وش السعد عليا، ومكنتش مصدق أن الهضبة بيكلمني وكنت وقتها في بداية موضوع التلحين، ومن كتر شغفه بالأغنية قالي أغنيهاله في التليفون».