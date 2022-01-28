إيطاليا تسجل 156 ألفا و40 إصابة جديدة و389 حالة وفاة بكورونا

سجلت إيطاليا 156 ألفا و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 389 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في إيطاليا كانت يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري، وبلغت 228 ألفا و123 شخصا، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 3 كانون الأول/ديسمبر 2020 وبلغت 993 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى عشرة ملايين و539 ألف و601 إصابة، والوفيات إلى 145 ألف و159 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 126 مليون و38 ألف و452 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.